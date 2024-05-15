Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi 75 yaşındaki K.Y'nin de bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

2 ev kullanılamaz halde

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.