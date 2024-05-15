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Türkiye
AA 15.05.2024 00:22

Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi 75 yaşındaki K.Y'nin de bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı

2 ev kullanılamaz halde

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

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