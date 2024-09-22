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Türkiye
AA 22.09.2024 10:43

Kocaeli'de denize düşen balıkçı kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'de denize düşen balıkçı kayboldu

Murat C, Ramazan B. ve isminin Yavuz olduğu öğrenilen kişinin içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı.

Barınak çıkışında kayıkta oluşan arıza ve dalgaların etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen balıkçılardan Murat C. ve Ramazan B. kıyıya çıkmayı başardı, diğer balıkçı ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan balıkçı için bölgede arama çalışması başlattı.

Bu arada Murat C. ve Ramazan B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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