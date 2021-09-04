Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi restorasyonun tanıtım toplantısına katıldı.
Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.
Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında, "Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Etiketler: İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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