Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kısıtlamaya aldırmayarak piknik yapanlar drone'dan kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde piknik yapan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanarak kaçışmaya başladı. Vatandaşların kaçma anı drone ile görüntülendi.
Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar, piknik yaptı top oynadı.
İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti.
Drone görünce kaçtılar
Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.
Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları drone ile görüntülendi.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması piknik drone görünce kaçtıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:28
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