Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n Bitlis Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nca Bitlis-Merkez ilcÌ§e KayadaÄŸ koÌˆyuÌˆ kÄ±rsalÄ±nda operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GerÃ§ekleÅŸtirilen ”SÌ§ehit J.Onb. Hakan ISÌ§IK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen terÃ¶ristin, TerÃ¶rden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL Ã¶dÃ¼lle KÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlÄ± Åžerif Yakut olduÄŸu tespit edildi.
TerÃ¶ristin, son bir yÄ±lda DiyarbakÄ±r, Batman, Bitlis, MusÌ§, ElazÄ±gÌ† ve BingoÌˆl illerindeki eylemlerin talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirtildi.
Kaynak: TRT Haber