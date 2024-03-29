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Türkiye
AA 29.03.2024 07:47

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan Talgat Baisaov ve Talgat Baisaov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini adalete teslim edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya'nın paylaşımında, yakalama anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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