Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs aşından itibaren 682 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.