Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırklareli-Bulgaristan sınırında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan sığınmacılar geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 10 sığınmacı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan sığınmacılar, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinde, Bulgaristan'a geçtikten bir süre sonra yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyalarının alındığını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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