Aileleriyle birlikte evlerinde saf tutuyorlar. Hoparlörden duyulan hocanın sesiyle namazlarını eda ediyorlar.

Kırıkkale'de bir apartmanda, din görevlisi İsa Selci komşularına evinden teravih namazı kıldırıyor. İsa Selci, süreci şöyle anlattı:

"İlk gün eşim ve çocuklarımla beraber 5 kişi cemaatle namaz kılarken, binamız eskidir, haliyle ses dışarı çıkıyor. Komşular bizim sesimizi işitiyorlar. Yan ve alt komşumuz ses az gelmesine rağmen tekbir seslerini işittikleri için bize uyarak namaz kılmışlar. Namaz bittikten sonra namaz kıldırma noktasında ricada bulundular."

Ezandan önce namaz kılmak isteyen her daireye minik hoparlörler yerleştiriliyor. Böylece cemaat sosyal mesafeyi koruyarak kendi evinde namazını kılabiliyor.

Apartmandaki bu uygulama ramazan ayı boyunca teravih namazlarında devam edecek.