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Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırıkkale merkezli Ağrı, Ankara, Hatay, Tunceli, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen O.P., A.A., N.B., B.B., Ö.F.A., Y.K., A.K. ve İ.E. gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, Kırıkkale, fetö
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