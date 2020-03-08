Haber Giriş: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu twitter Dünya kadınlar günüSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 12:53
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