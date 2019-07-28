Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri terör örgütleriyle korkutarak dolandıran Abit Budak’ı takibe aldı.

Şanlıurfa’dan Ankara’ya otobüsle gelen Budak’ı izleyen ekipler, Budak’ın İstanbul’da bir iş adamıyla bağlantı kurduğunu belirledi.

Daha sonra hızlı tren ile İstanbul'a geçen Budak, “Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiş” yalanıyla korkuttuğu iş adamından 1 milyon lira alarak uçak ile Ankara'ya döndü. Bütün bu süreçte polis tarafından takip edilen Budak, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Zanlının dolandırdığı parayla Dubai'ye kaçmak için uçak bileti temin ettiği öğrenildi.

Benzer suçlardan üç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA