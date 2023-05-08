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Türkiye
DHA 08.05.2023 05:34

Kendi kullandığı otomobilin altında kaldı

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada araçtan fırlayan sürücü otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kendi kullandığı otomobilin altında kaldı
[Fotograf: İHA]

Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Cemil Ünal yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola geçti.

Bu sırada 24 yaşındaki sürücü Cemil Ünal, araç camından fırlayarak otomobilin altında kaldı. Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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