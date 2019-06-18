Osmaniye'de gençler önce, internetten örneklerine baktıkları sörf tahtasını hazırladı.

"Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu"

Gerekli güvenlik önlemi ve kıyıda bekleyen kurtarıcı ekibin ardından suya giren gençler, burada tutundukları halatı bir otomobilin çekmesiyle üzerine çıktıkları tahtayla sörf yaptı.

Sörf yapanlardan Sefa Kındır, çocukluk yıllarında da dere yatakları ve sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi.

"Büyüdüğümüzde de sörfe merak sardık biraz. Denizde denedik birkaç defa ve kendi kendimize sulama kanallarında da bir denemek istedik, başarılı da olduk. Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu. Bazı güvenlik önlemlerimizi alarak girdik kanala, sörf yaptık, çok da eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için."

Kaynak: DHA