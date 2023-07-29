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Türkiye
AA 29.07.2023 22:37

Kazayı görüp duran otomobile başka araç arkadan çarptı: 9 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, önünde meydana gelen kaza için duran araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kazayı görüp duran otomobile başka araç arkadan çarptı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağında bir kaza olduğunu gören Malik Aymergen yönetimindeki Almanya plakalı araç durdu. Bu sırada arkadan gelen Gürkan Elmas'ın kullandığı otomobil bu araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Nermin Aymergen, Ramazan Tek, Taner Tek, Dilek Tek, Yağmur Elmas, Makbule Elmas ve Emir Elmas yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bu kazadan önce meydana gelen kazaya karışan araç sürücülerinin yollarına devam ettikleri belirtildi.

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