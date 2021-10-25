Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kazada savrulan kişi kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şile otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazada savrulan kişi, yan şeritte seyreden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Şile otoyolunda aracıyla seyreden sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan kişi, yan şeritte seyreden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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