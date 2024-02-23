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Türkiye
İHA 23.02.2024 09:21

Kayseri’de sis etkili oldu

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kayseri’de sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyardı

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sis-pus uyarısı: Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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