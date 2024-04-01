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Türkiye
DHA 01.04.2024 11:42

Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 41 kişiye gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 32'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 41 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılık yaptığı belirlenen 41 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 8 adet Miyosen Dönemi'ne ait tarihi eser, 165 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüpheliden 32'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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