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Kayseri'de 6'sı çocuk 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.
Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Sobadan sızdı
Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: zehirlenme karbonmonoksitSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 12:46
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