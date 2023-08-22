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Türkiye
TRT Haber 22.08.2023 13:24

Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

 

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