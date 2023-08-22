Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Saha tarama çalışmalarına başlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
#Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.#Deprem