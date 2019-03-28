Kendisinden 22 Mart'tan beri haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart'tan bu yana aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma üzerine, Arda Duman'ın son olarak 22 Mart günü 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptanmıştı.

Polislerle birlikte 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleriyle Neşet Suyu mevkisinde arama çalışması yaptı.

Çalışmalar sonucu Duman'ın cesedine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AKUT'tan açıklama

AKUT'tan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiği o günden beri kendisinden bir haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti.

Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu gibi kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman’ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu."

Kaynak: AA