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Türkiye
İHA 06.11.2023 13:42

Kavşağa hızlı giren iki motosiklet ve ters yönden gelen bisikletin çarpıştığı anlar kamerada

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki motosikletlinin kavşakta çarpıştığı ve ters yönden gelen bisikletlinin de kazaya karıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Eylül ayında meydana gelen üç ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

İlk kaza, Serdivan ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Görüntülerde, kavşağa hızla giren iki motosikletlinin çarpıştığı ve ardından ters yönden gelen bir bisikletlinin de kazaya dahil olduğu görüldü.

İkinci kazada ise elektrikli scooterın kontrolden çıkması neticesinde meydana geldi. Tek kişilik scootera binen iki kişi, kontrolden çıkan scooterdan yere düştü.

Son kazada da kavşağa kontrolsüz şekilde giren iki otomobilin çarpışarak savrulduğu anlar yer aldı.

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Sakarya Trafik Kazası
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Kavşağa hızlı giren iki motosiklet ve ters yönden gelen bisikletin çarpıştığı anlar kamerada
Kavşağa hızlı giren iki motosiklet ve ters yönden gelen bisikletin çarpıştığı anlar kamerada
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