Katil İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Gazzeliler abluka nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor

Birleşmiş Milletlere göre, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip Gazze'de, İsrail ordusunun ağır bombardımanın yanı sıra sınır kapılarını da kapalı tutması bölgedeki tıbbi ekipman sıkıntısını had safhaya taşıyor.

Buna bağlı olarak bölgede protez üretim merkezleri için gereken tıbbi ekipman ve araçların çok kısıtlı olduğu, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin gelişmiş protezlerden mahrum kaldığı belirtiliyor.

"Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı saldırıları, şu ana kadar 52 binden fazla can alırken ampute sayısında da önemli bir artışa neden oldu.

Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hüsnü Mahna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi." dedi.

Uzuv kayıplarının bu denli fazla olmasında İsrail güçlerince patlayıcıların yaygın şekilde kullanımı ve sivillerin doğrudan hedef alınmasının büyük rol oynadığına dikkati çeken Mahna, "Merkezimizde İsrail saldırılarının başından bu yana yaklaşık 600 ampute hasta kabul edildi. Bu kişiler uzmanlar ve teknik ekipler tarafından düzenli şekilde takip ediliyor." diye konuştu.

Yeni ampütasyon vakalarının yüzde 48'i kadın, yüzde 20'si çocuk

Merkezde 7 Ekim'den beri yaklaşık 100 yaralıya protez uzuv takıldığını, ayrıca birçok kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldığını aktaran Mahna, ancak protez talebinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Mahna, özellikle yeni ampütasyon vakalarının yüzde 48'inin kadın, yüzde 20'sinin çocuk olduğunu, saldırıların devam etmesi durumunda vaka sayılarında "felaket" düzeyinde artış yaşanacağını söyledi.

Protez uzuv üretimi için gereken ham madde ve ekipmanda sıkıntı yaşanıyor

Merkezin protez uzuv üretimi için gereken ham maddede büyük sıkıntı yaşadığını, ayrıca tıbbi cihaz, ekipman ve mevcut ekipmanlar için yedek parçaya olan ihtiyacın da büyük olduğunu vurgulayan Mahna, bu durumun yaralılara etkin hizmet verilmesini engellediğini ifade etti.

Mahna, merkezdeki personelin aşırı baskı altında ve sınırlı kaynaklarla çalıştığını dile getirdi.

Artan hasta sayısının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıklarına dikkati çeken Mahna, bu önemli artışa ayak uydurabilmek için personel sayısının en az iki katına çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Mahna, merkezde şu anda 320 vakanın fizik tedavi gördüğünü, bu kişilerin rehabilitasyon, protez uzuv takılması ve periyodik bakım takiplerinin yapıldığını aktardı.

"Bacağımı göz göre göre kaybettim"

Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle uzuv kaybı yaşayan binlerce Filistinli arasında Gazze Belediyesinde görevli Raid Ebu Kes ile oğlu Mahmud da yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Kes, su kuyusu işletmesinde görev yaparken İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında bacağını kaybettiğini belirtti.

Ebu Kes, "Halkın kullanması için su bentleri açıyordum. Halka hizmet etmemin beni koruyacağını düşünüyordum fakat İsrail güvenli bir alan bırakmadı; bizi savunmasız şekilde hedef aldı. Bacağımı göz göre göre kaybettim. Bunu takip eden saldırıda bir oğlum hayatını kaybetti diğer oğlum Mahmud ise hayatını sonsuza dek değiştirecek bir yaralanma geçirdi." dedi.

Hayatlarını onurlu şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak gelişmiş protez hayali kuruyorlar

Çocuklarından bir tek Mahmud'un hayatta kaldığını, eşinin ise aileye bakabilmek için ağır bir yükü omuzlandığını dile getiren Ebu Kes, hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak gelişmiş protez hayali kurduklarını söyledi.

Ebu Kes, son birkaç ay içinde oğlu Mahmud ile birlikte El-Ehli Baptist Hastanesi'nde zorlu tıbbi koşullar ve ciddi kaynak sıkıntısı altında çok sayıda ameliyat geçirdiklerini, şimdi de Gazze kentindeki Protez Uzuv Merkezi aracılığıyla protez uzvun takıldığını ancak ekipman ve teknik personel eksikliği nedeniyle merkezin işleyişinin etkilendiğini kaydetti.

"İsrail hayallerimi yıktı ama inancımı yok edemedi"

Ebu Kes'in bacağını kaybeden genç oğlu Mahmud ise Şucaiyye Spor Kulübü'nün genç takımında profesyonel futbolcu olma hayalini, "Her gün futbol oynardım. Hayalim kulüp formasını giymek ve ailemi mutlu etmekti. Ancak işgalciler hayalimi yok etti ve bacağımı kaybettim." sözleriyle dile getirdi.

Mahmud, "Şu anda tekerlekli sandalyede oturuyorum ve tek hayalim tekrar ayağa kalkmamı sağlayacak gelişmiş bir proteze sahibi olmak. Böylece bacağını kaybeden babama yardım edebileceğim." dedi.

Her şeye rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Mahmud, "Seyahat etmeyi hayal ediyorum. Tekrar koşmak, arkadaşlarımla az da olsa futbol oynamak istiyorum. İsrail hayallerimi yıktı ama hayata döneceğimize dair inancımı yok edemedi." diye konuştu.

Her gün birkaç saatlerini pratik yapmak için uzuv merkezinde geçirdiklerini; rehabilitasyon ve eğitim seanslarına katıldıklarını anlatan Filistinli baba ve oğul, Gazze dışına çıkışlarının sağlanmasını ve geri kalan hayatlarını onurlu bireyler olarak geçirebilmek için gelişmiş protezler takılmasını istediklerini vurguladı.