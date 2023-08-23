Kastamonu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Çaybaşı köyü Oğulbeyi Yaylası mevkiinde, orman kesiminden sonra evlerine dönmek için ailenin bulunduğu, Selahattin Y. idaresindeki traktör, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada traktör sürücüsü Selahattin Y. ile Şerife Y., Eda Nur Y. ve Lütfiye Y. traktörün altında kalarak sıkıştı.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Eda Nur Y., ilk müdahalesinden sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.