Dolu ve sağanak nedeniyle altyapı hattının tıkanması sonucu ilçe merkezi ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ve karton parçalarıyla örterek dolunun etkilerinden korudu.

Esnaf ise yoldan kaldırımlara taşan yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Belediye ekipleri, yağışın etkisini kaybetmesiyle yağmur sularının oluşturduğu birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA