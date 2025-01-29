Kartalkaya'daki yanan otelde mahsur kalan 26 kişinin kurtarılmasını sağladılar

Kartalkaya'da 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Mazlum Özgeç ve İrem Yıldız, yangın sırasında kayak eğitmenleriyle kaldıkları Grand Kartal Otel'in ikinci katından dışarı çıkmayı başardı.

Otelin etrafındaki sundurmalara çıkarak otelde mahsur kalan 26 kişinin merdivenle kurtarılmasına yardım eden Özgeç ve Yıldız, yangın esnasında yaşadıklarını anlattı.

"Otelin her yerini biliyoruz"

Uyandıklarında otelin her yerinin dumanla kaplandığını belirten Özgeç, şunları söyledi:

"10 yıldır orada çalıştığımız için otelin her yerini biliyoruz. Buna rağmen kendimizi dışarıya zor attık. Otelde çalışan bir kadın personel bizi uyandırdı. Kaldığımız kat duman altındaydı. O personel sayesinde hayattayız. Uyandığımızda 'Yardım edin, bizi kurtarın' diye insanlar bağırıyordu. Saat 04.30 gibi ilk itfaiye ekibi geldi. Bunlar yetersiz kaldı. Çünkü yetişmiyordu. Onlar muhtemelen söndürme amaçlı gelmişti, kurtarmaya değil. Onlar da böyle olduğunu bilmiyordu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Oradaki atmosfer anlatılacak gibi değil"

Yangından kurtulmak isteyen bazı kişilerin çarşaf sarkıtarak inmeye çalıştığını bazılarının da pencerelerden atladığını belirten Özgeç, şunları kaydetti:

"Binanın girişindeki sundurmaya çıkarak bir odadan 12 kişiyi merdivenle indirdik. Ardından başka bir sundurmaya çıkarak oradan da 8 kişiyi indirdik. Sonra başka bir sundurmada 6 kişiyi indirdik. Binanın giriş kısmından bahsediyorum. Üst katlara hiçbir şekilde müdahale edemedik. AFAD, UMKE ve diğer ekipler oradaydı. Çalışma yürüten ekipler bizi tahliye etti. Çünkü patlama riski de vardı. Karşı otelde kaldık."

Kartalkaya'da uzun süredir çalıştıkları için otelin her tarafını bildiklerini vurgulayan Özgeç, şöyle devam etti:

"Yangın restoranın bulunduğu dördüncü katta başlamıştı. Uyanıp kapıyı açtığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Oteli bildiğimiz için bir alt kata inip kayak odasından dışarı çıktık. O şekilde kurtulduk. Müşteriler muhtemelen dumandan dolayı çıkışı bulamadı. Belki bu yüzden ölümler fazlaydı. Oradaki atmosfer anlatılacak gibi değil. Çünkü pencerelerde çocukların, kadınların sesleri geliyordu ve 'İnemiyoruz, çıkamıyoruz, yardım edin' diye bağırıyorlardı. Üçüncü kattakileri kendi çabalarımızla indirdik ama yukarıdakilere hiçbir şekilde erişemedik. Onların bir kısmını itfaiye çıkardı"

"Büyük bir yardımlaşma oldu"

Otelde kayak eğitmeni olarak çalışan İrem Yıldız da çoğunluğu Bitlisli olan kayak eğitmenlerinin otelin ikinci katında konakladığını aktardı.

Gece odalarının kapısını çalan otel çalışanının "Şiddetli yangın var" diyerek herkesi uyandırdığını ifade eden Yıldız, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Odada iki kayak eğitmeni arkadaşım daha vardı. Odamız duman dolmuştu. Nefes almak için camı açtım. Olayın bilincinde değildim. 'Ufak bir şeydir ve tekrar odaya döneriz.' diye düşünüp sadece telefonumu alıp çıktım. Odadan çıktığımızda koridoru duman kaplamıştı. Hocalarla bir kat aşağı inerek kayak odasından çıktık. Sonra otel personeliyle insanlara yardım etmeye çalıştık. Çok kötü bir geceydi. İkinci katta olmamız büyük bir avantajdı ve oteli ezbere biliyorduk. İçerideki beton yangın merdiveninden kayak odasına ve oradan da piste doğru çıktık. Ardından insanları kurtarma çabasına girdik. İtfaiye ve AFAD gelene kadar büyük bir yardımlaşma oldu."