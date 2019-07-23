Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belirlenen adreslere polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver Subaşı, HDP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Yağışlı, eski HDP il başkanları Nuriye Erkmen ve İdris Ağbaba ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA, İHA