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Türkiye
AA 26.09.2024 21:28

Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[AA (Arşiv)]

M.Ç. idaresindeki otomobil, Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi önündeki kavşaktan dönmeye çalışan M.E. yönetimindeki öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazada serviste bulunan 1 öğretmen ve 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürdü.

Bir yönü ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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