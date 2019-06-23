Susuz’un Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin Bayşu’nun 11 yaşındaki oğlu T.B., önceki gün akşam saatlerinde oyun oynarken kayboldu. Aile durumu jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından T.B.’yi aramaya başladı. 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına gece geç saatlerde son verildi. Sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarına jandarma, UMKE, AFAD ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" da katıldı.

Yapılan detaylı aramalarda 11 yaşındaki T.B., köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu. UMKE ekiplerince araca alınan çocuk daha sonra Gölbaşı köyüne getirildi. T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.B. geceyi bulunduğu bölgede uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Sağ salim çocuklarına kavuşan Bayşu ailesi sabaha kadar arama çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA