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Türkiye
AA 18.11.2023 10:27

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.

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