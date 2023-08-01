Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.08.2023 09:48

Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza

Kars’ta Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Hareketli araç içerisinden şahin avı yapan 2 kişiye 58 bin 594 lira para cezası kesildi.

Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü DKMP Kars İl Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekiplerince kaçak avcılığa yönelik denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda araç içerisinde kaçak şahin avı yapan 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan kaçak avcılar , araçlarında yapılan aramada kaçak avda kullanılan malzemeler ve araca el konularak muhafaza altına alındı.

Kaçak şahin avı yaptığı tespit edilen 2 kaçak avcıya 58 bin 594 lira idari ve tazminat para cezası kesildi.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Amasya'da yanan tır küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:27
Bingöl'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 12 yaralı
10:23
Fransa Nijer'den vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor
10:19
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa lideri
10:15
Afyonkarahisar'da jandarma astsubayı kamyonetiyle çarparak şehit eden sürücü tutuklandı
10:10
Mersin'de 2 milyon makaron ele geçirildi
10:04
Şanlıurfa'da 177 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kenya'da "salyangoz yetiştiriciliği"
Kenya'da "salyangoz yetiştiriciliği"
FOTO FOKUS
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ