Kars'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü DKMP Kars İl Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekiplerince kaçak avcılığa yönelik denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda araç içerisinde kaçak şahin avı yapan 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan kaçak avcılar , araçlarında yapılan aramada kaçak avda kullanılan malzemeler ve araca el konularak muhafaza altına alındı.

Kaçak şahin avı yaptığı tespit edilen 2 kaçak avcıya 58 bin 594 lira idari ve tazminat para cezası kesildi.