Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kars'ta 1 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyü karantinaya alındı.
Karantinaya alınan köyün girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Jandarma, köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:11
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