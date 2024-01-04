Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 04.01.2024 02:28

Karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tuzla D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can Koçboğa ağır yaralandı.

Karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: DHA]

Ankara istikametine giden İbrahim Can Koçboğa yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, bariyerleri de aşarak karşı şeride geçip takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Koçboğa, itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

İbrahim Can Koçboğa’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:55
Ankara'da palet üretim tesisinde yangın
02:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKAR'a yeni ve ilave bir destek yok
01:58
Adana'da kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
01:45
SpaceX Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı
01:36
Mardin’de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
01:17
İsrail Gazze'yi 65 bin ton patlayıcıyla vurdu
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ