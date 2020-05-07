Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında karantina sürecini tamamlayanları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Behçet Gök idaresindeki otobüs, Dinar - Çay kara yolu Karaadilli beldesi Kızkapan Boğazı mevkisinde sağanak dolayısıyla şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Gök ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, Muğla'da yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina sürecini tamamlayan ve Konya ile Aksaray'a dönüş yolunda olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.
Etiketler: yaralı otobüs koronavirüs kaza karantinaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 20:48
Son Haberler
- 21:01
- 20:51
- 20:50
- 20:54
- 20:50
Sıradaki Haber
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz