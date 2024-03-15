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Türkiye
DHA 15.03.2024 01:27

Karabük’te kahvehaneye silahlı saldırı

Karabük'te kahvehaneye bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda bir kişi yaralandı.

Karabük’te kahvehaneye silahlı saldırı
[Fotograf: DHA]

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kahvehanenin önüne gelip tabancayla içeriye ateş açtı.

Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, Berat T. sırtını sıyıran kurşunla yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olay yerinde bekleyen otomobile bindi. Vatandaşların durdurmaya çalıştığı şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hafif yaralanan Berat T.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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