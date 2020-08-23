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Karabük'te bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Yamaç köyünde 8 Ağustos'ta başlayan karantina uygulaması kaldırıldı.
Öte yandan, Safranbolu ilçesine bağlı Pelitören köyü ve Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi Uluyayla mevkisi ile Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ve Yortan beldesi merkez mahallesi ile Akmanlar köyünde temaslı kişilerde uygulanan karantinalar devam ediyor.
Etiketler: Karabük koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:15
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