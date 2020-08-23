Yamaç köyünde 8 Ağustos'ta başlayan karantina uygulaması kaldırıldı.

Öte yandan, Safranbolu ilçesine bağlı Pelitören köyü ve Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi Uluyayla mevkisi ile Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ve Yortan beldesi merkez mahallesi ile Akmanlar köyünde temaslı kişilerde uygulanan karantinalar devam ediyor.