Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki 40 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.30 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

"Şuhut-Başören, Akşehir-Yunak, Yunak-Konya-Eskişehir il sınırı, Argıthan-Kadınhanı, Konya-Beyşehir, Ayrancı-Erdemli, Tarasçı-Cevizli, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Boylu-Çağlayancerit, Elbistan-Gürün, Göksun-Geben, Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Geçitli-Yalnızçam arası, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Tirebolu-Doğankent-Kürtün, Yomra-Özdil, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Ahlat-Karahasan, Adilcevaz-Adaksu, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Adilcevaz, Erzurum-Tekman, Ağrı-Cumaçay-Kağızman, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, İmranlı-Karacaören, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy Çayırlı, Erzincan-Başköy, Göle-Bozkuş-Selim, Kağızman-Cumaçay-Ağrı, Yalnızçam-Ardanuç, Akçay-Cumaçay."

Karlı ve buzlu yolları kullanan sürücülere uyarı

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü karlı ve buzlu yolları kullanan sürücülerin bilmesi ve önlem almaları gereken bazı sorumlulukları hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Kar mücadelesinin tüm ülkelerde aynı yöntem ve tekniklerle uygulandığı belirtilen açıklamada, yollara, trafik hacmi ve öncelik sıralamasına göre müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Karla mücadelede müdahale önceliğinin trafiğin akışı için gerçekleştirildiği, yolu genişletme ve temizleme çalışmalarının ise trafik akışı sağlandıktan sonra yapıldığı aktarılan açıklamada, yolun buzlu ve kaygan olmasının hava koşullarından kaynaklanan doğal bir olay olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yollarda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi durumunda trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yolların geçici süre ile trafiğe kapatılabileceği ifade edilerek, ekiplerin bütün çabalarına rağmen şiddetli tipi, yolda kalan araçlar ve benzeri nedenlerle kara yolunun trafiğe açılmasının gecikebileceği bildirildi.

Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmaması çağrısında bulunulan açıklamada, kapatılan yollara kesinlikle girilmemesi istendi.

Bu arada yol sathına atılan tuzun sıcaklığın eksi 9 derecinin altına düşmesi durumunda kar ve buz mücadelesi açısından yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, daha düşük sıcaklıklarda fazla tuz kullanımının yola zarardan başka bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

"Yakıt depolarınızı doldurun, araçlarınızda yedek gıda bulundurun"

Açıklamada sürücüler ve kara yollarında seyahat edecekler, kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıldı.

Ayrıca açıklamada, yola çıkacak sürücülerden olumsuz durumlar düşünülerek araçlarının yakıt depolarını doldurmaları, yanlarında yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurmaları istendi.

Kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumu ile ilgili bilgi alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada sürücülere yönelik diğer uyarılar şöyle sıralandı:

- Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalı,

- Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı,

- Karla mücadele araçlarının tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücüler özellikle sol şeridi boş bırakmalı,

- Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalı çünkü aracın önündeki yolda kar temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega araca zarar verebilir,

- Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durum 'kara yollarında karla değil tırla mücadele ediyoruz.' şeklinde özetlenebilir,

- Bu nedenle sürücüler kış koşullarına göre araçlarının hızını, yükünü, görüş açısını, yol ve hava durumuna göre ayarlamalı,

- Araç takip mesafesi arttırılmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı,

- Buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olunmalı, hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı,

- Direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalı.

Kaynak: AA