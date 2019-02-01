Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 mahalle ve 22 mezra yolunun kapandığı aktarıldı.

Gürpınar, Gevaş, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Hakkari ve Bitlis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 yerleşim birimine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin il genelinde kardan kapanan 13 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi.

4 kente buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kar yağışlı geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 4, Muş'ta 3, Van'da 2 ve Bitlis'te 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Muş'ta 2 Bitlis ve Hakkari'de 1 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA