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Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Avrupa'ya çıkmak isteyen TIR sürücüleri, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. TIR kuyruğu 15 kilometreye kadar çıktı.

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Kapıkulede 15 kilometre TIR kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de ise 3 kilometreye çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 120 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Bayramımızı da kuyrukta geçireceğiz"

TIR şoförü Nedim Polat, şoförlerin Kurban Bayramı'nı kuyrukta karşıladığını söyledi.

Kuyrukların şoförleri yorduğunu anlatan Polat, "2 gündür kuyruktayız. Bayramımızı da kuyrukta geçireceğiz. Şu kuyruk bitseydi de en azından gideceğimiz ülkede bayramımızı rahatça geçirseydik" dedi.

Salman Kelbaş da kuyrukta sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Kuyrukta ne ekmek var ne aş var, ne de tuvalet var. Kuyruklardan yorulduk. Bir an önce bu uzun kuyrukların son bulmasını istiyoruz. Bakınız ihracatımız çok iyi durumda. Çıkış yapan tırların çoğu yabancı plakalı" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı, Edirne
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