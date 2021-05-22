Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turları 4 gündür yapılamıyor
Sıcak hava balon turları, Kapadokya'daki olumsuz hava koşulları dolayısıyla 4 gündür yapılamıyor.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistler, sıcak hava balon turlarını tercih ediyor.
Turların, hafta sonu yağış ve beraberinde etkisini sürdüreceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle 25 Mayıs Salı gününden itibaren başlaması bekleniyor.
Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu sırasında bir saat süreyle gerçekleştirilen uçuşta, turistler peribacaları üzerinde süzülmenin keyfini yaşıyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
Etiketler: Yağış Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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