Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Niğde - Kayseri karayolu Hüyük-Konaklı Kasabası girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında; Hacı Bekir Y. idaresindeki otomobil ile T.K idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hacı Bekir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü T.K ile M.Y., N.Y., K.U. ve A.B.A.'yı ola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.