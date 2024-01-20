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Türkiye
İHA 20.01.2024 11:54

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Niğde’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Niğde - Kayseri karayolu Hüyük-Konaklı Kasabası girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında; Hacı Bekir Y. idaresindeki otomobil ile T.K  idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hacı Bekir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü T.K ile M.Y., N.Y., K.U. ve A.B.A.'yı ola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Niğde Trafik Kazası
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