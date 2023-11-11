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Türkiye
AA 11.11.2023 12:07

Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nde ilk temel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'nin Kahramanmaraş'taki ilk temeli Afşin ilçesinde atıldı.

Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nde ilk temel
[Fotograf: AA]

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken bazı depremzedeler ise evlerinin yerinde yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Yapım ve Dönüşüm Ofislerine müracaat ediyor.

Bu kapsamda depremlerde evi yıkılan daha sonra Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat eden Rabia Akyar'ın Efsun Turan Mahallesi'ndeki evinin yapılması için başlatılan inşaat çalışmalarında ilk harç döküldü.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal, 6 Şubat depreminin fiziksel etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nde ilk temel

Müracaat sahiplerinden olumlu dönüş aldıklarını aktaran Arısal, kentte ruhsat başvurusunda bulunulnan ve süreçleri devam eden dosyaların olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta proje kapsamındaki ilk temeli attıklarını dile getiren Arısal, orta ve üzeri hasarı olan bütün hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden projeye başvurabileceğini, işlem sürecinde paydaşlarla depremzedelerin işlerini kolaylaştırma noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de projeye başvuranların ruhsatlarını hızlıca vererek kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Depremzede Rabia Akyar ise evine yeniden kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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