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Türkiye
AA 18.06.2023 20:41

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yenimahalle, Tufanpaşa ile kırsal mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi, Enişdibi Deresi'nin bazı bölümlerinde su taşkını oluştu.

Yağış sonrası ekili alan, köprü ve menfezler zarar gördü, Çuhadarlı Mahallesi'nin Güzeloba mevkisinde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Andırın Belediyesi ekipleri yollarda temizlik çalışması başlattı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğunu söyledi.

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