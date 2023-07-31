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Türkiye
AA 31.07.2023 10:07

Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kent genelinde karantina uygulaması başlattı.

Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle komisyon kararı alınarak ikinci bir emre kadar kentte il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş-çıkışları yasaklandı.

Şap hastalığının özellikle yeni sirküle olan SAT-2 Suş'unun büyükbaş hayvanlarda oldukça bulaşıcı seyrettiği belirtilen kararda, hayvan sağlığı ve hayvan verimlerinde önemli kayıplara neden olabileceği düşünülen Kahramanmaraş'a komşu illerde ise görülme sıklığındaki artış ve hızlı yayılma eğilimine girmesi söz konusu hastalığın kentteki hayvanlara bulaşma riskinin azaltılması amacıyla Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon başkanlığında komisyon toplandığı aktarıldı.

Hastalıkla mücadele kapsamında aşılama ve karantina tedbirleri uygulanan kente, ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan veteriner hekimler tarafından yetiştiricilere hastalık ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verildi.

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