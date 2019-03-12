Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerinin de katılımıyla ekipler, yaptıkları devriyelerde şok uygulama gerçekleştirdi.

Gün boyunca devam uygulamada hırsızlıktan aranan 6 kişi, dolandırıcılıktan aranan 1 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi, mala zarar verme suçundan aranan 2 kişi, farklı suçlardan aranan 10 kişi ile üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı.

Bu arada ekipler, yaptıkları devriyelerde 3'ü çocuk 5 kayıp kişiyi de buldu.

Uygulamada, 2 kişiden birer tüfek ve tabanca, 6 kişinin üzerinde de kesici alet ele geçiren ekipler, 12 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan, 23 kişiye de dilencilik yapmaktan idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA