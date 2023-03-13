Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
[Temsili Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, kent genelinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor. Bazı vatandaşların ise çalışmalar sırasında değerleri eşyalarını topladığı görüldü.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alıyor.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 24 binanın bugün yıkım işleminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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