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Türkiye
AA 12.06.2025 15:06

Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası 2026'da hizmete girecek

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valilik binasının yerine yapılan yeni hizmet binası, önümüzdeki yıl hizmete girecek.

Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası 2026'da hizmete girecek

Trabzon Caddesi'ndeki eski valilik binasının bulunduğu noktada inşa edilen yeni hükümet konağı, toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın yıkımının ardından hızlı bir şekilde yeniden yapım sürecinin başlatıldığını söyledi.

Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini belirten Ünlüer, "16 bin 500 metrekare kapalı alanı olan, zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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