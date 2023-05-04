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Türkiye
AA 04.05.2023 16:07

Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor

Kahramanmaraş'ın Tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı'nda kepenk açan esnaf, acılarına ve hasarlı dükkanlarına rağmen vatandaşa hizmet etmeye devam devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor
Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık, semercilik gibi mesleklerin ustalarını da barındıran Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda hareketlilik gözleniyor.

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda bulunan bazı dükkanlarda tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılırken hasarsız ya da az hasarlı iş yerlerinde ise esnaf faaliyetlerini sürdürüyor.

"İşler yavaş yavaş açıldı"

Tarihi Maraş Çarşısı'nda çeyiz ürünleri satan 73 yaşındaki Ahmet Ciğer, dükkanını yaklaşık 15 gün önce açtığını söyledi.

Depremden sonra çarşıda bulunan iş yerlerinin tamamının uzun süre kapalı olduğunu belirten Ciğer, "Depremde hepimiz kapalıydık. Zaten kentte kimse yoktu. Ben 2,5 ay İstanbul'da kaldım. 15 gün burada kızımda kaldım. 15 gündür de bağ evimizde kalıyorum. İşler yavaş yavaş açıldı." diye konuştu.

"Bundan sonrası iyi olur inşallah"

Tarihi Demirci Çarşısı'nda dükkanı bulunan Süleyman Tandoğru da 10 gün önce açtığı iş yerinde bıçak üretimi yaptığını dile getirdi.

İş yerinde tamirat ve onarım işlerinin devam ettiğini anlatan Tandoğru, "Biz yavaş yavaş çalışmaya başladık. Hayat devam ediyor. Mecbur çalışacağız. Allah bir daha göstermesin. Ama bundan sonrası iyi olur inşallah. Diğer dükkanlar da yavaş yavaş açılmaya başladı." ifadesini kullandı.

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Deprem Kahramanmaraş
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