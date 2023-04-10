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Türkiye
İHA 10.04.2023 10:53

Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı

Anadolu'nun kayısı ambarı olarak bilinen Kars’ın Kağızman ilçesinde kayısı ağaçları beyaz çiçeklerini açarken, ilçe beyaza büründü.

Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı
[Fotograf: İHA]

Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları güzel görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı yetiştiricilerinin 2023 yılının bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

Aras Nehri yatağında bulunan ve Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde renkli görüntüler oluştu.

"Bu yıl Kağızman kayısısından iyi bir rekolte bekliyoruz"

Kayısı ağaçlarının çiçek açtığını ifade eden kayısı yetiştiricileri şunları söyledi:

"2023 yılında Kağızman kayısısı çiçeklerini açtı. Bu yıl Kağızman kayısısından iyi bir rekolte bekliyoruz. Kısa bir soğuk dönemimiz oldu. Ama çok şükür fazla bir etkilenme olmadı. Kağızman kayısısının en büyük özelliklerinden bir tanesi sulu olması ve sofralık olması, alyanak denilen bir çeşide sahibiz. Kağızman kayısısının tadı diğer bölgelere oranlara daha iyi ve daha kalitelidir" 

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