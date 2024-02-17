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Türkiye
AA 17.02.2024 13:15

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilogram marihuana, sera düzeneğinin içerisinde 8 kök Hint keneviri, 11 gram kokain, 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 2 şarjör, 3 cep telefonu ve 7 bin 200 lira ele geçirildi.

Operasyonda, S.K., O.Y. ve Y.S.  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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