Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilogram marihuana, sera düzeneğinin içerisinde 8 kök Hint keneviri, 11 gram kokain, 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 2 şarjör, 3 cep telefonu ve 7 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonda, S.K., O.Y. ve Y.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.